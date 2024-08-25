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Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:08

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef'de bu akşam eleme heyecanı gerçekleşiyor. Yeni sezonda birçok iddialı isim yarışırken yarışmanın üçüncü haftasında bir isim daha programa veda edecek. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışmada kıyasıya rekabet devam ederken eleme gününün ilk etabında yaratıcılık oyunu oynanacakken ikinci etapta şeflerin tabakları yapılacak. İyi tabaklar bir sonraki haftaya geçiş bileti olacakken en kötü tabak yarışmaya veda edecek. Peki, TV8 ile 25 Ağustos MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef'e bu akşam bir isim veda ediyor. Yarışmanın üçüncü haftasında etaplar gittikçe zorlaşırken elemeler de zorlu geçiyor. Yarışmayı takip edenler kimin eleneceğini merak ediyor. En iyi tabaklar yarışmaya devam ederken en kötü tabağın serüveni sonlanacak. İşte 25 Ağustos Masterchef'e veda eden isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Ezgi

Alper

Ayşe

Çağlar

Zübeyde

Nevzat

Ümmühan

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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF KİM VEDA ETTİ?

Masterchef eleme potasında Ezgi, Alper, Ayşe, Çağlar, Zübeyde, Nevzat, Ümmühan yarışıyor. En iyi tabakları yapanlar yarışmaya devam edecekken en kötü tabağı yapan veda ediyor. Elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadrosuna giren isim açıklandı. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEFSON HAFTA TAKIMLARI

MasterChef'te yeni haftanın takımları şu şekildeydi:

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

Kırmızı Takım

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

Zeynep

Çağlar

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