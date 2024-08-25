MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
22:08
Masterchef'de bu akşam eleme heyecanı gerçekleşiyor. Yeni sezonda birçok iddialı isim yarışırken yarışmanın üçüncü haftasında bir isim daha programa veda edecek. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışmada kıyasıya rekabet devam ederken eleme gününün ilk etabında yaratıcılık oyunu oynanacakken ikinci etapta şeflerin tabakları yapılacak. İyi tabaklar bir sonraki haftaya geçiş bileti olacakken en kötü tabak yarışmaya veda edecek. Peki, TV8 ile 25 Ağustos MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?