MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 25 Ağustos Masterchef 2024 Pazar hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef'e bu akşam bir isim veda ediyor. Yarışmanın üçüncü haftasında etaplar gittikçe zorlaşırken elemeler de zorlu geçiyor. Yarışmayı takip edenler kimin eleneceğini merak ediyor. En iyi tabaklar yarışmaya devam ederken en kötü tabağın serüveni sonlanacak. İşte 25 Ağustos Masterchef'e veda eden isim…