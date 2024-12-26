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5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef'te ceketler sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
22:12
5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef'te ceketler sahibini buluyor
Ceket yarışında son gün! 4 kişinin isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef ceketini giymesi ardından son ceket için kıyasıya rekabet başladı. MasterChef son ceketi kim kazandı TV8 ekranlarında yanıt arıyor. Eski şampiyon Serhat Doğramacı'nın tabağı ile yarışacak Semih ve Erim'in son şansı 5. ceket olacak. Peki; TV8 ile 26 Aralık Masterchef' kim kazandı, ceketi kim aldı?