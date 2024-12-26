5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

MASTERCHEF'TE SEMİH VE ERİM'DEN KIYASIYA YARIŞ!

Son 6'ya kalan Kerem, Eda, Onur, Beyza, Erim ve Semih isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef ceketi için yarıştı. 4 isim ceketini giyerken son ceket için tezgah başında Erim ve Semih var.