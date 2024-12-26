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Haberler Yaşam 5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef'te ceketler sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:12

5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef'te ceketler sahibini buluyor

Ceket yarışında son gün! 4 kişinin isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef ceketini giymesi ardından son ceket için kıyasıya rekabet başladı. MasterChef son ceketi kim kazandı TV8 ekranlarında yanıt arıyor. Eski şampiyon Serhat Doğramacı'nın tabağı ile yarışacak Semih ve Erim'in son şansı 5. ceket olacak. Peki; TV8 ile 26 Aralık Masterchef' kim kazandı, ceketi kim aldı?

5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

Masterchef son ceket sahibini buluyor. Semih ve Erim çift aşamalı puan sisteminden geçerek en yüksek puanı almaya çalışacak. İlk etapta verilen 3 ürünle yaratıcılık tabağı çıkaran yarışmacılar ikinci etapta konuk şefin tabağını yapacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef puanlarını veriyor. Peki; MasterChef'te ceketi kim kazandı? İşte, detaylar...

5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

MASTERCHEF'TE SEMİH VE ERİM'DEN KIYASIYA YARIŞ!

Son 6'ya kalan Kerem, Eda, Onur, Beyza, Erim ve Semih isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef ceketi için yarıştı. 4 isim ceketini giyerken son ceket için tezgah başında Erim ve Semih var.

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5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

Çift aşamalı puan sisteminden geçen yarışmacılar ilk etapta verilen 3 ürünle yaratıcılık tabağı çıkarmaya çalışırken ikinci etapte konuk şefin tabağını yapmaya çalışacak.

5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

Eski Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı, kupa kaldırdığı ve "Benim Hikayem" adını verdiği tabakla puanlamada yerini alacak.

Masterchef 5. ceket kazananı bu iki etapta en yüksek puanı alan yarışmacı olacak.

5. CEKET! MasterChef son ceketi kim kazandı, Semih mi Erim mi? TV8 ile 26 Aralık MasterChef’te ceketler sahibini buluyor

MASTERCHEF SON CEKETİ KİM ALDI?

Masterchef kim kazandı sorusuyla araştırmalara konu oldu.

5. ceketin sahibi henüz belli değil.

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