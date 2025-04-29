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Giriş Tarihi: 29.04.2025 20:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 20:04

MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

Mayıs 2025, temettü yatırımı yapanlar için oldukça yoğun geçecek. Bu ay içerisinde 22 şirket, 2024 yılı net kârından pay dağıtma kararı aldı. Düzenli pasif gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için bu gelişmeler büyük önem taşıyor. Temettü tarihleri ve ödeme detayları yatırımcıların radarında yer alırken, hisse sahipleri ödemelerin hesaplara yansıyacağı günleri dikkatle takip ediyor. Peki, Mayıs ayında hangi şirketler temettü verecek ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte 2025 Mayıs'ına ait güncel temettü takvimi ve tüm ayrıntılar...

MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

Mayıs ayında temettü ödemeleri yatırımcıların radarında. Bu ay içerisinde 22 şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtacağını duyurdu. Hisse senetlerinden düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için temettü ödemeleri, uzun vadeli stratejilerin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mayıs ayında hangi firmaların temettü vereceği ve detaylı ödeme takvimi ise yakından takip ediliyor. İşte güncel takvim ve detaylar...

MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

05 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY): Hisse başına 0,1242 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET): Hisse başına 0,1700 TL temettü ödemesi yapılacak.

06 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS): Hisse başına 0,0261 TL temettü dağıtımı planlanıyor.

06 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM): Hisse başına 0,3696 TL temettü ödemesi yapılacak.

07 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS): Hisse başına 0,5100 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN): Hisse başına 0,0500 TL temettü ödemesi planlanıyor.

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MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

14 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. (ECILC): Hisse başına 1,4885 TL temettü ödemesi yapılacak.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT): Hisse başına 5,6667 TL temettü dağıtımı gerçekleştirilecek.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS): Hisse başına 0,1275 TL temettü ödemesi planlanıyor.

MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

20 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO): Hisse başına 0,4250 TL temettü ödemesi yapılacak.

21 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA): Hisse başına 0,4080 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başına 0,2119 TL temettü dağıtımı planlanıyor.

26 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Hisse başına 1,6865 TL temettü ödemesi yapılacak.

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA): Hisse başına 0,9114 TL temettü dağıtımı gerçekleştirilecek.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim, Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH): Hisse başına 0,1771 TL temettü ödemesi planlanıyor.

MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

27 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): Hisse başına 1,0829 TL temettü ödemesi yapılacak.

28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü dağıtımı planlanıyor.

28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü ödemesi planlanıyor.

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Hisse başına 5,8684 TL temettü dağıtımı yapılacak.

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Hisse başına 0,2821 TL temettü ödemesi yapılacak.