MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

Mayıs ayında temettü ödemeleri yatırımcıların radarında. Bu ay içerisinde 22 şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtacağını duyurdu. Hisse senetlerinden düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için temettü ödemeleri, uzun vadeli stratejilerin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mayıs ayında hangi firmaların temettü vereceği ve detaylı ödeme takvimi ise yakından takip ediliyor. İşte güncel takvim ve detaylar...