MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Mayıs ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?

27 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): Hisse başına 1,0829 TL temettü ödemesi yapılacak.
28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü dağıtımı planlanıyor.
28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek.
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü ödemesi planlanıyor.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Hisse başına 5,8684 TL temettü dağıtımı yapılacak.
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Hisse başına 0,2821 TL temettü ödemesi yapılacak.