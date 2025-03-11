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MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
11:44
MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçığını ve çözümlerini erişime açtı. Öğrenciler ve veliler için önemli bir kaynak olan bu kitapçık, sınavlara hazırlık sürecinde rehber niteliği taşıyor. Peki, 2. dönem 1.ortak sınavı örnek soruları nereden görüntülenir? İşte ayrıntılar…