MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak amacıyla 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçığını ve çözümlerini yayımladı. İçeriğinde sınavda çıkabilecek soru örnekleri ve çözümleri bulunan bu kitapçık, öğrencilere rehberlik ediyor. Peki, birinci ortak sınavın örnek sorularına nereden bakılır?