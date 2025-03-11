Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:44

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçığını ve çözümlerini erişime açtı. Öğrenciler ve veliler için önemli bir kaynak olan bu kitapçık, sınavlara hazırlık sürecinde rehber niteliği taşıyor. Peki, 2. dönem 1.ortak sınavı örnek soruları nereden görüntülenir? İşte ayrıntılar…

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak amacıyla 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçığını ve çözümlerini yayımladı. İçeriğinde sınavda çıkabilecek soru örnekleri ve çözümleri bulunan bu kitapçık, öğrencilere rehberlik ediyor. Peki, birinci ortak sınavın örnek sorularına nereden bakılır?

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

2. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI! (2024 - 2025)

Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Ayrıca eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI VE ÇÖZÜMLERİ YAYIMLANDI!

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf ortak sınav örnek soruları ve cevapları