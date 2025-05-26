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Giriş Tarihi: 26.05.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:03

MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için normal başvuru süreci sona erdi. Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği sınav, eğitim camiasında heyecanla bekleniyor. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar, bu kez geç başvuru günlerini merak etmeye başladı. Zamanında başvuru yapamayanlar, geç başvuru işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Peki, MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk defa uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında, geç başvuru takvimi ve sınav ücretine dair ayrıntılar araştırma konusu haline geldi. AGS, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile birlikte iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki AGS geç başvuruları hangi tarihte yapılacak?

MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular 28 Mayıs 2025 tarihinde kabul edilecek. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) çevrim içi olarak yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını yalnızca internet üzerinden değil; aynı zamanda ÖSYM Başvuru Merkezlerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

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MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek. Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.

MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?
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