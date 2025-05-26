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MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
17:03
MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı geç başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için normal başvuru süreci sona erdi. Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği sınav, eğitim camiasında heyecanla bekleniyor. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar, bu kez geç başvuru günlerini merak etmeye başladı. Zamanında başvuru yapamayanlar, geç başvuru işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Peki, MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?