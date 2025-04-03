MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları tamamlandı. İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı. Peki, MEB ile 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama e-Okul ekranı ve tüm detaylar.