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MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:58
MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ortak yazılı sınavları, 24-28 Mart tarihlerinde yapıldı. 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sonuçlar, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, ortak sınav sonuçları e-Okul sorgulama ekranı.