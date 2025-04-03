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Haberler Yaşam MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:58

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ortak yazılı sınavları, 24-28 Mart tarihlerinde yapıldı. 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sonuçlar, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, ortak sınav sonuçları e-Okul sorgulama ekranı.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları tamamlandı. İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı. Peki, MEB ile 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama e-Okul ekranı ve tüm detaylar.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirildi.

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MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü ülke genelinde yapıldı.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların değerlendirilmesi eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul ekranı: 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları zaman açıklanacak?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI

İlgili derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!