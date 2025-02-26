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Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:59

Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

Yasadışı bahse teşvik ve reklam iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı. "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş" diyerek suçlamaları reddetti. Serdar Ortaç'ta tanık olarak dinlediği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında Erbil'in cezalandırılmasını istedi. Öte yandan Mehmet Ali Erbil aylık gelirini de açıkladı! İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame düzenlenmişti. Savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti.

Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

ERBİL HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Açılan dava kapsamında Mehmet Ali Erbil bugün sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık avukatları da katıldı. Savunmasına başlayan Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu, aylık gelirinin 300-400 bin TL civarında olduğunu belirtti.

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Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

Erbil, "Otel açılışından dolayı Malta'ya için davet edildik. Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş. Ben videoda 'Bahis oynamayın' dedim. Reklam için gitsem bunu söylemem" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

GİZLİ KAYIT İDDİASI

Reklam amaçlı kullanılan video sonrası oradaki şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve o kaydında gizli alındığını ileri süren Erbil, "Daha önce bahis oynamadım. Sonradan kırmızı bültenle arandığını öğrendiğim, videodaki Ünal isimli şahıs oynadı" diyerek suçlamaları reddetti.

Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

"MEHMET'LE KAÇTIK"

Davada Serdar Ortaç da tanık olarak dilendi. Ortaç, davetine gittiklerini ifade ederek "Sonradan bahis tişörtü giydiklerini gördüm. Orada para ve tişört verdiler almadık. Mehmet'le kaçtık, hemen uçak aradık. Sabahına da döndük" dedi.

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