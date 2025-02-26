Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı

Erbil, "Otel açılışından dolayı Malta'ya için davet edildik. Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş. Ben videoda 'Bahis oynamayın' dedim. Reklam için gitsem bunu söylemem" şeklinde konuştu.