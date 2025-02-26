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Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
12:59
Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi: Kaçtık, birlikte uçak aradık! Aylık gelirini de açıkladı
Yasadışı bahse teşvik ve reklam iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı. "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş" diyerek suçlamaları reddetti. Serdar Ortaç'ta tanık olarak dinlediği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında Erbil'in cezalandırılmasını istedi. Öte yandan Mehmet Ali Erbil aylık gelirini de açıkladı! İşte detaylar...