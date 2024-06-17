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MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
09:41
Memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklandı. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur, Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? ? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaşı tablosu!