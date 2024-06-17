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Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:41

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

Memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklandı. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur, Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? ? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaşı tablosu!

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler memur maaş zammına çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2024 memur zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaş tablosu!

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

MEMUR 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs ayı enflasyonu 3,37 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı 6,71'e ulaşırken zam oranı ise 17,32 olarak hesaplandı.

Haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesi ile birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı nihai zam oranı ortaya çıkacak. Tahmin ve beklentiler doğrultusunda memur ve memur emeklisi maaş zammının % 20,02 olması bekleniyor.

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MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında % 20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselmesi ön görülüyor.

MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

% 20 ZAM OLMASI HALİNDE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

  • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 58.106 TL
  • Avukat 1/4 56.513 TL
  • Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 41.067 TL
  • Vaiz 1/4 49.454 TL
  • Araştırma Görevlisi 7/1 56.873 TL
  • Uzman Öğretmen 1/4 52.888 TL
  • Başkomiser 1/3 58.419 TL
  • Öğretmen 9/1 42.000 TL
  • Polis Memuru 8/1 52.865 TL
  • Hemşire (Üniversite Mezunu) 47.340 TL
MEMUR ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DURUM: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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