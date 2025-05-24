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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:14

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu 4 aylık enflasyon rakamlarını duyurdu. Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler son iki veriye çevrilirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde mayıs ve haziran ayları için tahminler de açıklandı. Bu tahminler sonrasında memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu yıl Ocak ayında memurlara yüzde 11,54 zam yapıldı ve en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liraya yükseldi. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, kalem kalem hesaplandı!

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.