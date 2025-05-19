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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
22:48
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu 4 aylık enflasyon rakamlarını duyurdu. Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler son iki veriye çevrilirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde mayıs ve haziran ayları için tahminler de açıklandı. Bu tahminler sonrasında memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...