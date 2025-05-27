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Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:57

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur ve memur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. Yılın ilk ayında memurlara yüzde 11,54 zam yapıldı. Şimdi ise gözler ikinci zam için olası senaryolara çevrildi. 4 aylık enflasyon rakamının netleşmesiyle birlikte memur zammı hesaplamaları başladı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 6 aylık enflasyon tahminlerine göre meslek meslek maaş tablosu...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Şimdi ise yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. 4 aylık verilerin belli olmasının ardından yeni maaş zammı tablosu ortaya çıktı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, Polis, öğretmen, hemşire, doktor için maaş hesaplamaları...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.