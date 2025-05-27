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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:57
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
Memur ve memur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. Yılın ilk ayında memurlara yüzde 11,54 zam yapıldı. Şimdi ise gözler ikinci zam için olası senaryolara çevrildi. 4 aylık enflasyon rakamının netleşmesiyle birlikte memur zammı hesaplamaları başladı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 6 aylık enflasyon tahminlerine göre meslek meslek maaş tablosu...