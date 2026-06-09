Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:57

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

Memurların yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranlarını belirleyecek olan 2026 Temmuz zam takviminde kritik süreçlerden biri tamamlandı. TÜİK tarafından haziran ayının ilk haftasında açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memurların şimdiden hak ettiği enflasyon farkı belli oldu. Böylece öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve teknisyen gibi mesleklere dair memur maaş zammı hesaplamaları ön plana çıktı.

  • ABONE OL
Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

2026 Temmuz ayında netleşecek olan memur maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece vatandaşlar "Memur zammı ne kadar olacak?" sorusunu merakla araştırmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak veriler ile toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, nihai artış oranını belirleyecek. İşte memur zammı ve maaşı hakkında merak edilen detaylar…

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisi kapsamında, 2026 yılının Ocak ayında %18,60 oranında zam alan memurlar için dikkatler şimdi yılın ikinci yarısına çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2026 Temmuz ayında memur maaşlarına %7 oranında bir artış yapılması öngörülmüştü.

Ancak bu orana, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun %11'i aşan kısmı da "enflasyon farkı" olarak yansıtılacak. TÜİK tarafından açıklanan ilk üç aylık veriler için şu anda bir fark bulunmuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48

Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE AYRINTILI HESAPLAMA...

  • Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,86 zamlı: 152.450 TL

  • Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,86 zamlı: 102.214 TL

  • Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,86 zamlı: 169.784 TL

  • Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,86 zamlı: 84.386 TL

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...
  • Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,86 zamlı: 91.672 TL

  • Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,86 zamlı: 82.799 TL

  • Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...
  • Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,86 zamlı: 100.687 TL

  • Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,86 zamlı: 92.112 TL

  • Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TÜİK #MEMUR ZAMMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA