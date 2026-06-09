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Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:57
Memur Zammı Son Durum | 2026 Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Polis, hemşire, avukat...
Memurların yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranlarını belirleyecek olan 2026 Temmuz zam takviminde kritik süreçlerden biri tamamlandı. TÜİK tarafından haziran ayının ilk haftasında açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memurların şimdiden hak ettiği enflasyon farkı belli oldu. Böylece öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve teknisyen gibi mesleklere dair memur maaş zammı hesaplamaları ön plana çıktı.