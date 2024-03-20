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Haberler Yaşam Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:26

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yarın için Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 6 şehir için "kuvvetli sağanak" uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İHA
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 6 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde Diyarbakır (Kulp), Batman (Sason), Siirt (Pervari), Şırnak (Uludere, Beytüşşebap) ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi

yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların perşembe gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor."

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