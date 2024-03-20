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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
15:26
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! 6 il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yarın için Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 6 şehir için "kuvvetli sağanak" uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.