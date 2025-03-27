METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, metro istasyonlarıın son durumunu araştırırken,İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, güvenlik önlemleri kapsamında Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, saat 17.30 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü Taksim metro istasyonu açık mı? Metro ve füniküler hatları ne zaman yeniden hizmete girecek? İşte konuyla ilgili detaylar...