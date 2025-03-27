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Giriş Tarihi: 27.03.2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 20:17

METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

İstanbullular, "Bugün metrolar açık mı?" sorusunun yanıtını merak ederken, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, Taksim metro durağı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 17.30 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla metrolar çalışıyor mu? Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler…

METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, metro istasyonlarıın son durumunu araştırırken,İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, güvenlik önlemleri kapsamında Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, saat 17.30 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü Taksim metro istasyonu açık mı? Metro ve füniküler hatları ne zaman yeniden hizmete girecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

METROLAR KAPALI MI?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmete kapatılmıştır. Metro araçları Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir.

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METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

TAKSİM İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim Metro İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, bugün saat 17.30 itibarıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Hatların yeniden açılış tarihiyle ilgili resmi bir duyuru yapılana kadar seferler durdurulacaktır. Güncel gelişmeler için yetkililerin açıklamaları takip edilecektir.

METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul X hesabından yapılan son dakika açıklamasında Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada

"#MetroDuyuru #M2 #F1 İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?