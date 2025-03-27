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METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
20:17
METRO İSTASYONLARI SON DURUM: 27 Mart 2025 Taksim metro durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?
İstanbullular, "Bugün metrolar açık mı?" sorusunun yanıtını merak ederken, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, Taksim metro durağı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 17.30 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla metrolar çalışıyor mu? Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler…