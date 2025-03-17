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Haberler Yaşam MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:00

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları için heyecan dorukta ve gözler son dakika duyurusu için ÖSYM'ye çevrildi. 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları, 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldıkları puan ve sıralamaları öğrenerek tercih sürecine başlayacaklar. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr: 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı duyurusu için ÖSYM'den gelecek açıklamalar dikkatle takip ediliyor. 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının sonuçları, değerlendirme işlemlerinin ardından duyurulacak. Öğrenciler, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldıkları puan ve yaptıkları sıralamayı öğrenerek tercih sürecine adım atacaklar. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr: 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr: 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr: 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler derslerinden doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Adaylar sonuçlar bölümünde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türünden elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr: 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH TAKİMİ BELLİ OLDU MU?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde ÖSYM, tercih takvimini duyuracak. Adaylar sınava başvuru yaptıkları ekran üzerinden benzer şekilde tercihlerini yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.