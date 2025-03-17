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MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
09:00
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları için heyecan dorukta ve gözler son dakika duyurusu için ÖSYM'ye çevrildi. 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları, 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldıkları puan ve sıralamaları öğrenerek tercih sürecine başlayacaklar. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.