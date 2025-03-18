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Haberler Yaşam MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM'de
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:41

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM'de

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların sözel, sayısal, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar da belli olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar…

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM’de

ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar belli oluyor. MSÜ sınavına katılan binlerce aday, sonuç sorgulamalarına başlarken, gözler ÖSYM'nin resmi sitesine çevrildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Peki, ÖSYM AİS MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve detaylar..

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM’de

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, 18 Mart Salı günü erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

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MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM’de

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM’de

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM’de