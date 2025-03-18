MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM'de

ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar belli oluyor. MSÜ sınavına katılan binlerce aday, sonuç sorgulamalarına başlarken, gözler ÖSYM'nin resmi sitesine çevrildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Peki, ÖSYM AİS MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve detaylar..