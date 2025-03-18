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MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM'de
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
09:41
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecan dorukta! Gözler ÖSYM'de
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların sözel, sayısal, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar da belli olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar…