MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, sınavın ardından büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2025 yılı MSÜ sınavı için ÖSYM, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi ve adaylar bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, sınav sonuçları çok yakında erişime açılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?