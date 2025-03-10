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MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
06:03
MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor! Öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçlarıyla ilgili güncel bilgilere ve ÖSYM takvimi!