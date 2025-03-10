Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:03

MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor! Öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuçlarıyla ilgili güncel bilgilere ve ÖSYM takvimi!

MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, sınavın ardından büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2025 yılı MSÜ sınavı için ÖSYM, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi ve adaylar bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, sınav sonuçları çok yakında erişime açılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimine göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden duyurulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MSÜ sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?