Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 22:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:51

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevrildi. Tercih süreci , 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınav için değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak sonuçlar ersoneltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler ve medya raporları, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftası (19-23 Mayıs 2025) itibarıyla açıklanmasının beklendiğini gösteriyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BEKLENİYOR

Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte adresinde hazır bulunacaklar. Hava Harp Okulu, Diğer Harp Okulları seçim aşamaları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak.