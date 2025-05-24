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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
22:51
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 || ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevrildi. Tercih süreci , 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınav için değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, detaylar...