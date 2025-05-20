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MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:03
MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih dönemi, adayların tercih işlemlerini gerçekleştirmeleriyle kapandı.18 Nisan'da sona eren tercih başvurularının ardından, şimdi gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Tercihler netleştiğinde, başarılı olan adaylar sözlü mülakat ve değerlendirme aşamasına çağrılacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?