MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 tercihleri 24 Mart-21 Nisan arasında alındı ve adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Geçen yıl sonuçlar, tercihler tamamlandıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra, 13 Haziran'da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülürken, sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Yerleştirme sonuçlarının ardından başarılı adaylar, mülakat aşaması için hazırlıklara başlayacak. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?