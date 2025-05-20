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Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:03

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih dönemi, adayların tercih işlemlerini gerçekleştirmeleriyle kapandı.18 Nisan'da sona eren tercih başvurularının ardından, şimdi gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Tercihler netleştiğinde, başarılı olan adaylar sözlü mülakat ve değerlendirme aşamasına çağrılacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 tercihleri 24 Mart-21 Nisan arasında alındı ve adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Geçen yıl sonuçlar, tercihler tamamlandıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra, 13 Haziran'da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülürken, sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Yerleştirme sonuçlarının ardından başarılı adaylar, mülakat aşaması için hazırlıklara başlayacak. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercih dönemi 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken, sonuçlar 13 Haziran'da ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı MSÜ ikinci aşama seçim tarihlerini henüz açıklamadı. Geçen yıl mülakatlar 26 Haziran - 20 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer tarihlerde, yani Haziran ayı başlarında mülakatların başlaması öngörülüyor. Resmi açıklama yapıldığında, tüm detayları sizinle paylaşacağız.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçvlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?