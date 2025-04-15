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Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:25

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, 18 Nisan'da sona erecek. Tercih döneminin son günleri yaklaşırken, adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 18 Mart'ta ÖSYM tarafından duyurulan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamladı. Şimdi ise gözler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

2025 MSÜ tercih sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte, adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte, mülakatlara katılmaya hak kazananlar belli olacak ve 2. seçim aşamasına geçilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday tercih süreci, 24 Mart ile 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu sürecin ardından, tercih sonuçlarının 2025 yılı Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), henüz 2025 yılına ait MSÜ 2. seçim aşaması takvimini duyurmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini kapsamında yapılan seçim aşamaları 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu yıl da mülakat sürecinin Haziran ayının başlarında başlaması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?