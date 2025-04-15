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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:25
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, 18 Nisan'da sona erecek. Tercih döneminin son günleri yaklaşırken, adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 18 Mart'ta ÖSYM tarafından duyurulan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamladı. Şimdi ise gözler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu?