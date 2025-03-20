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MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
16:26
MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Askeri öğrenci olarak eğitim almak isteyen adaylar, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar…