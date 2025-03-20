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Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:26

MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Askeri öğrenci olarak eğitim almak isteyen adaylar, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar…

MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 MSÜ tercih süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından adaylar, puanlarını öğrenerek tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyenler için tercih süreci büyük önem taşıyor. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar…

MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi.

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar sürmüştü. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.

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MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?