Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

ÖNCE ANLATTI SONRA İNKAR ETTİ

Tayfur Kılıç, emniyette eşini nasıl öldürüp, uçurumdan attığını bir bir anlattı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi yapılan Kılıç, hem cinayetin işlendiği evde hem de cesedi attığı Isparta-Yalvaç yolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinde cinayeti en ince ayrıntısına kadar söyledi.