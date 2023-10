Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 17:24

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranırken eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğulup, öldürüldükten sonra uçuruma atıldığı belirlenen 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) cesedine ulaşılamadı. Aramalar devam ederken katil zanlısı Tayfur Kılıç ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayetin işlendiği evde ve cesedi attığı uçurumda Cumhuriyet Savcısı eşliğinde olayı an be an anlatırken adliyeye sevk edildiğinde ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşte Tayfur Kılıç yeni ifadesi