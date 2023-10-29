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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 17:24

Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranırken eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğulup, öldürüldükten sonra uçuruma atıldığı belirlenen 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) cesedine ulaşılamadı. Aramalar devam ederken katil zanlısı Tayfur Kılıç ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayetin işlendiği evde ve cesedi attığı uçurumda Cumhuriyet Savcısı eşliğinde olayı an be an anlatırken adliyeye sevk edildiğinde ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşte Tayfur Kılıç yeni ifadesi

TOLGA YANIK
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın gözaltına alınan eşi Tayfur Kılıç, eşini elleriyle boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sararak uçurumdan attığını itiraf etti.

Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

ÖNCE ANLATTI SONRA İNKAR ETTİ
Tayfur Kılıç, emniyette eşini nasıl öldürüp, uçurumdan attığını bir bir anlattı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi yapılan Kılıç, hem cinayetin işlendiği evde hem de cesedi attığı Isparta-Yalvaç yolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinde cinayeti en ince ayrıntısına kadar söyledi.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

Kılıç, eşini 5-6 dakika boyunca boğduğunu daha sonra nefesinin kesildiği söyledi. Kılıç'ın cinayetin ardından ise eşinin cep telefonunu tuvalete attığını ileri sürdü.

Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

ADLİYEDE İNKAR ETTİ
Tayfur Kılıç yer gösterme işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Kılıç, bu sefer cinayeti inkar etti.

Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç cinayeti: Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip tek tek anlattı!

Kılıç, eşini öldürmediğini, baskı altında olduğu için böyle söylediğini anlattı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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