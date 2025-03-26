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Haberler Yaşam Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:04

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

Müjdemi İsterim oyuncuları ve hikayesi gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yapım, 2022 yılında çekildi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği film, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu alan komedi türündeki yerli film, seyircileri ekran başına topluyor. Peki, Müjdemi İsterim konusu nedir, orman evi nerede, film nerede çekildi? İşte, yapımla ilgili detaylar…

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

Müjdemi İsterim filmi konusu ile aniden gelişen bir cinayet davasının içine girmek zorunda kalan Bulut ve Müjde'nin hikayesine odaklanıyor. Filmdeki orman ve göl evi mekanlar arasında en çok merak edilen yerlerden. Filmin çekim yerleri izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. İşte, Müjdemi İsterim oyuncuları...

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder.

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Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Hakan Bilgin

Lale Başar

Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müjdemi İsterim İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi.

Filmin farklı mekanları için başka semtler de tercih edildi.