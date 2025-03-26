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Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:04
Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi?
Müjdemi İsterim oyuncuları ve hikayesi gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yapım, 2022 yılında çekildi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği film, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu alan komedi türündeki yerli film, seyircileri ekran başına topluyor. Peki, Müjdemi İsterim konusu nedir, orman evi nerede, film nerede çekildi? İşte, yapımla ilgili detaylar…