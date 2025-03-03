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NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
15:57
NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Yoğun ders temposu ve sınav maratonu içinde geçen bir dönemin ardından öğrenciler, kısa bir mola vererek dinlenmek ve enerji toplamak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç tarihi netleşti. Nisan ayında uygulanacak ara tatil, öğrencilere derslerden uzaklaşarak zihinsel ve fiziksel olarak yenilenme fırsatı sunacak.Peki; 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar.