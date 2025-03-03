Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 15:57

NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Yoğun ders temposu ve sınav maratonu içinde geçen bir dönemin ardından öğrenciler, kısa bir mola vererek dinlenmek ve enerji toplamak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç tarihi netleşti. Nisan ayında uygulanacak ara tatil, öğrencilere derslerden uzaklaşarak zihinsel ve fiziksel olarak yenilenme fırsatı sunacak.Peki; 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar.

NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, yoğun ders temposunun ardından dinlenmek için Nisan ara tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, detaylar…

NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

MEB NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İKİNCİ DÖNEM 20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?