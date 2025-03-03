NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2025: MEB takvimine göre 2. Dönem ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, yoğun ders temposunun ardından dinlenmek için Nisan ara tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, detaylar…