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OGM İŞÇİ ALIM DETAYLARI: Orman Genel Müdürlüğü 4500 geçici işçi alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
16:32
OGM İŞÇİ ALIM DETAYLARI: Orman Genel Müdürlüğü 4500 geçici işçi alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Orman Genel Müdürlüğü, 7 farklı kadroda toplam 4.500 geçici işçi istihdam edeceğini açıkladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek alım için adayların, başvurularını en geç 14 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru kriterlerini karşılayan kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle seçilecek. İşte, OGM işçi alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?