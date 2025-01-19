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Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:28

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatilin bitiş tarihini ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB'in açıkladığı 2. dönem başlangıç tarihi ve detayları!

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

Okulların ikinci dönem başlangıç tarihi hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullar için 2024-2025 eğitim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

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