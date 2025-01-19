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Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
11:28
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatilin bitiş tarihini ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB'in açıkladığı 2. dönem başlangıç tarihi ve detayları!