Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, ilkokul, ortaokul, lise 2. dönem MEB takvimi!

Okulların ikinci dönem başlangıç tarihi hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullar için 2024-2025 eğitim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...