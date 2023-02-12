OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

OSMANİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.