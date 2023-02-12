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Haberler Yaşam OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:01

OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen illerimiz arasında Osmaniye yer alıyor. Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç sorularına geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verirken, vatandaşlar Osmaniye deprem son durum araştırmasını sıklıkla yapıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte konu hakkında detaylar

OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

"Osmaniye'de kaç kişi öldü, yarılı sayısı kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 6 Şubat'ta Maraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 12 şehir etkilenirken, bu şehirlerarasında Osmaniye de yer alıyor. Depremdeki kayıplara dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

OSMANİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

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OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

12 Şubat 2023 saat 09.30 itibariyle:

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 24 bin 617'ye yükseldi. 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı.

OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

10 Şubat itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Osmaniye'de 877 vefat, 2220 yaralı bulunduğunu ve 306 binanın yıkıldığını açıkladı.

OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
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