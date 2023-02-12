OSMANİYE ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM: 12 Şubat 2023 Osmaniye’de kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen illerimiz arasında Osmaniye yer alıyor. Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç sorularına geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verirken, vatandaşlar Osmaniye deprem son durum araştırmasını sıklıkla yapıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte konu hakkında detaylar