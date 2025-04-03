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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 13:52

ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

ÖSYM, 2025 KPSS sınav tarihlerini duyurdu. Kamu personeli adayları için başvuru ve sınav süreci resmiyet kazandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilecek sınavların yanı sıra Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumları da netleşti. Ayrıca, başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri açıklandı. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini adaylarla paylaştı. Buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Takvimle birlikte ortaöğretim, ön lisans ve lisans adaylarının katılacağı oturumlara dair bilgiler belli oldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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