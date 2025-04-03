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ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
13:52
ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?
ÖSYM, 2025 KPSS sınav tarihlerini duyurdu. Kamu personeli adayları için başvuru ve sınav süreci resmiyet kazandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilecek sınavların yanı sıra Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumları da netleşti. Ayrıca, başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri açıklandı. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…