ÖSYM KPSS TAKVİMİ: 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte, sınav ne zaman?

ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini adaylarla paylaştı. Buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Takvimle birlikte ortaöğretim, ön lisans ve lisans adaylarının katılacağı oturumlara dair bilgiler belli oldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?