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Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:45
Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu
Hayatının en büyük ihanetini eşinden değil, gerçeği göstereceğini söyleyen sahtekarlardan gördü. Eşinin boşanmak istemesi üzerine aldattığını düşünen kadın, internette karşısına çıkan "gizli gerçekleri açığa çıkaran özel dedektifler" ilanına inanarak hakikati öğrenmek isterken 7 milyon TL'sinden oldu. Ancak sahte dedektiflerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çetenin film sahnelerini aratmayan bir planla milyonları akladığını ortaya çıkardı. Motorcu kaskıyla ATM'den para çeken, hesaplar arasında iz kaybettiren ve alçıya saklanan bir kolun ele verdiği çete lideriyle birlikte 7 kişi nefes kesen bir operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.