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Haberler Yaşam Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:45

Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

Hayatının en büyük ihanetini eşinden değil, gerçeği göstereceğini söyleyen sahtekarlardan gördü. Eşinin boşanmak istemesi üzerine aldattığını düşünen kadın, internette karşısına çıkan "gizli gerçekleri açığa çıkaran özel dedektifler" ilanına inanarak hakikati öğrenmek isterken 7 milyon TL'sinden oldu. Ancak sahte dedektiflerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çetenin film sahnelerini aratmayan bir planla milyonları akladığını ortaya çıkardı. Motorcu kaskıyla ATM'den para çeken, hesaplar arasında iz kaybettiren ve alçıya saklanan bir kolun ele verdiği çete lideriyle birlikte 7 kişi nefes kesen bir operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN
Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisinden boşanmasın istemesi üzerine aldattığını düşünerek internette araştırma yaparken "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" başlığıyla karşılaştı. Aldatma vakalarında profesyonel destek sunduğunu iddia eden bu ilan, onu hayatının en büyük tuzağına çekti.

Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

Şüphelerini gidermek için hemen iletişime geçen kadın, kendilerini özel dedektif olarak tanıtan kişilerle görüşmeye başladı. Ancak gerçek çok farklıydı. Sahte dedektifler, eşinin sadakatini kanıtlamak için 'gizli' ve 'ileri teknoloji' yöntemler kullandıklarını iddia ederek kadını ikna etti.

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Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şüpheliler, kadına telefondan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve hatta eşinin geçmiş konuşmalarına ulaşabileceklerini söyledi. Ancak bunun için üç farklı paketten oluşan özel bir yazılım satın alması gerektiğini belirttiler. Panikleyen ve aldatıldığını kanıtlamak isteyen kadın, dolandırıcılara farklı zamanlarda tam 7 milyon Türk lirası ödedi.

Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

MOTORCU KASKIYLA PARA ÇEKİP İZLERİNİ KAYBETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın peşine düşerek 7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi tespit etti. Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için parayı farklı hesaplar arasında dolaştırdığı, ardından ATM'lerden çekerken motorcu kaskı taktıkları belirlendi. Banka içerisinden de para çeken çete üyeleri, dikkat çekmemek için farklı yöntemler kullandı.

Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

KOLUNDAKİ ALÇI ÇETE LİDERİNİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, çete liderinin kolunun alçıda olduğunu öğrenince çemberi daralttı. Kırık ve ortopedik vakalar üzerine yapılan titiz bir çalışmanın ardından çete liderinin kimliği tespit edildi.

SÖZDE TAKİP, SÖZDE TESPİT, SÖZDE ALDATMA

Sahte dedektifler, mağdur kadına sahte belgeler sunarak eşinin onu aldattığını 'kanıtladıklarını' söyledi. Güya telefon kayıtlarını geri getirmiş, gizli takip yapmışlardı. Kadın, gerçeği anladığında ise artık çok geçti.

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