Özel dedektif tuzağı: Eşinin peşine düştü, parasını kaptırdı! Gerçeği öğrenmek isterken 7 milyon TL’den oldu

SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şüpheliler, kadına telefondan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve hatta eşinin geçmiş konuşmalarına ulaşabileceklerini söyledi. Ancak bunun için üç farklı paketten oluşan özel bir yazılım satın alması gerektiğini belirttiler. Panikleyen ve aldatıldığını kanıtlamak isteyen kadın, dolandırıcılara farklı zamanlarda tam 7 milyon Türk lirası ödedi.