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Haberler Yaşam Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: “Hayatta olduğunu düşünüyoruz…”
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 23:21

Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: “Hayatta olduğunu düşünüyoruz…”

İstanbul'da meydana gelen esrarengiz olayda, 36 yaşındaki Ece Gürel evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürel'in arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini mesaj atması üzerine hareket geçen ekipler arama çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. Öte yandan kayıp kadına ait olduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulunurken, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

DHA
Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: Hayatta olduğunu düşünüyoruz…

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: Hayatta olduğunu düşünüyoruz…

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: Hayatta olduğunu düşünüyoruz…

Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: Hayatta olduğunu düşünüyoruz…

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu. Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: Hayatta olduğunu düşünüyoruz…

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksu, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi iki gündür burada kaybolan bir kardeşimizi arıyoruz. Tüm AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bizim Sarıyer Belediyemizin iki arama kurtarma köpeğimiz Şilan ve Üzüm kardeşimiz burada çalışmalara katılıyor.