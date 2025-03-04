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Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: “Hayatta olduğunu düşünüyoruz…”
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
23:21
Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: “Hayatta olduğunu düşünüyoruz…”
İstanbul'da meydana gelen esrarengiz olayda, 36 yaşındaki Ece Gürel evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürel'in arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini mesaj atması üzerine hareket geçen ekipler arama çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. Öte yandan kayıp kadına ait olduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulunurken, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.