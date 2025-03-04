Peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor: “Hayatta olduğunu düşünüyoruz…”

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksu, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi iki gündür burada kaybolan bir kardeşimizi arıyoruz. Tüm AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bizim Sarıyer Belediyemizin iki arama kurtarma köpeğimiz Şilan ve Üzüm kardeşimiz burada çalışmalara katılıyor.