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Haberler Yaşam PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:08

PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında cumartesi günü ekrana geliyor. Son bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüme odaklandı. Senaryosunu başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Piyasa son bölüm izle ekranı…

PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!

Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Nevruz'un yer aldığı yapım, 4. Bölümüyle ekrana geliyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümü merakla beklenirken, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler son bölüm izleme linki araştırıyor. İşte, Piyasa 4. Bölüm izle detayları…

PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!

PİYASA 4. BÖLÜM İZLE

Piyasa, yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana geliyor!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

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PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!

PİYASA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Oyuncu kadrosu, tanıtım filmleri ve hikayesi ile adından söz ettiren dizi "Piyasa", yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği, senaryosunu başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Dizinin dördüncü bölümünün konusu şöyle;

PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!

Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Ahsen, Münevver için bir şeyler yapmaya çabalarken bilmeden Özge'nin de kariyerini etkiler. Adar aldığı sürpriz destek sayesinde farklı bir yola girerken Münevver Ahsen'in niyetini sorgular. Hiç beklenmedik bir olay Kenan ve Münevver arasındaki gerginliği tırmandırınca Münevver'in bir seçim yapması gerekecektir.