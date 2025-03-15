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PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
19:08
PİYASA 4. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle!
Kanal D ekranlarında cumartesi günü ekrana geliyor. Son bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüme odaklandı. Senaryosunu başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Piyasa son bölüm izle ekranı…