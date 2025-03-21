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Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:33

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Ramazan ayının bitimine yaklaşırken bayram tarihleri merak konusu oldu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, bu yıl Mart ayının sonuna denk geliyor. Diyanet tarafından paylaşılan takvimle üç gün sürecek bayram için tarihler netleşirken, tatil planları yapan vatandaşlar da hazırlıklarına başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı 2025 tarihleri merak edilmeye devam ediyor. Bu yıl 1 Mart 2025'te başlayan mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayram coşkusunu yaşamak için sabırsızlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve tatil süresi kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ

Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili