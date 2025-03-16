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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
18:58
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayının tamamlanmasının ardından coşkuyla kutlanan bayram için geri sayım başladı. Bayram, sevdiklerle bir araya gelinen ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu özel gün için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali, Ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor?