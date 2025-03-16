RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

2025 Ramazan Bayramı, mart ayının sonunda başlayacak. Arefe günü öğleden sonra başlayacak tatil için şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Diyanet takvimi ile tarihler önceden belirlenip kontrol ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?