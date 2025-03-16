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Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 18:58

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayının tamamlanmasının ardından coşkuyla kutlanan bayram için geri sayım başladı. Bayram, sevdiklerle bir araya gelinen ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu özel gün için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali, Ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

2025 Ramazan Bayramı, mart ayının sonunda başlayacak. Arefe günü öğleden sonra başlayacak tatil için şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Diyanet takvimi ile tarihler önceden belirlenip kontrol ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılı resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı günleri şöyle olacak;

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi takvime göre bayram tatili şu şekilde düzenleniyor: Arefe günü yarım gün tatil ilan edilirken, Ramazan Bayramı ise 3 gün süresince tatil kapsamında bulunuyor.

Buna göre toplamda 3,5 gün tatil yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL DÖNEMİNİ DE KAPSIYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak.

Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.