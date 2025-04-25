Haberler
Yaşam
Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
07:19
Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri
Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında. İslam alemi bu özel günü ibadetle değerlendirdiği kadar Peygamber Efendimizin sünnetleri üzere ailesini ve akrabalarını da ihmal etmiyor. Bir mesajla dualarını iletmek isteyen Müslümanlar namazla güne başlayacak ve tüm ibadetlerini eda ederek günün huzurunu hissedecek. "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" yazılı görseller ile cuma sözleri gönderiliyor. İşte; dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajları 2025: