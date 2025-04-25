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Haberler Yaşam Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:19

Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında. İslam alemi bu özel günü ibadetle değerlendirdiği kadar Peygamber Efendimizin sünnetleri üzere ailesini ve akrabalarını da ihmal etmiyor. Bir mesajla dualarını iletmek isteyen Müslümanlar namazla güne başlayacak ve tüm ibadetlerini eda ederek günün huzurunu hissedecek. "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" yazılı görseller ile cuma sözleri gönderiliyor. İşte; dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajları 2025:

Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma mesajları 2025 bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Şevval ayını idrak eden İslam alemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri eşliğinde bu özel günü yaşıyor. İlk bayramı coşkuyla kutlayan Müslümanlar Kurban Bayramı için de geri sayıma başladı. Sosyal medyada ve telefonda cuma mesajı paylaşımları başladı. İşte; dualı, duygu dolu, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri:

Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Cuma mesajları 25 Nisan 2025 tarihi için derlendi. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' ve "Hayırlı Cumalar" paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, resimli cuma mesajı ve sözleri:

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Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma Mesajları 25 Nisan 2025: Dualı, Hadisli, Ayetli, Uzun, Kısa Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.