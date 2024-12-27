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RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni düzenlemeler
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
11:55
RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni düzenlemeler
27 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugün yayımlanan 32765 sayılı Resmi Gazete, önemli düzenlemelerle dikkat çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ ile engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında araç alımında getirilen 'yerlilik' şartı, Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki; bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, detaylar...