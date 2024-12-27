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Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:55

RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni düzenlemeler

27 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugün yayımlanan 32765 sayılı Resmi Gazete, önemli düzenlemelerle dikkat çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ ile engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında araç alımında getirilen 'yerlilik' şartı, Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki; bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, detaylar...

RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV’siz araç alımında yeni düzenlemeler

32765 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli düzenlemeler yer aldı. Özellikle, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alınabilen araçlara 'yerlilik' şartı getiren karar, dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?" sorusuna yanıt ararken, diğer tebliğler ve düzenlemeler de gündemde. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, ayrıntılar...

RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV’siz araç alımında yeni düzenlemeler

ENGELLİLERİN ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ DÖNEM!

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

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RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV’siz araç alımında yeni düzenlemeler

ASGARİ ÜCRET KARARINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV’siz araç alımında yeni düzenlemeler

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RESMİ GAZETE KARARLARI: 27 Aralık bugün Resmi Gazete kararları neler? Engellilere ÖTV’siz araç alımında yeni düzenlemeler

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