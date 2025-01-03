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Haberler Yaşam RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlar neler?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:13

RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlar neler?

3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete, ülke gündemindeki yerini alarak yeni düzenlemeler ve alınan kararlarla dikkat çekti. Ekonomi, eğitim ve çevre alanlarında yapılan değişiklikler, toplumun farklı kesimlerini doğrudan ilgilendirirken, yayımlanan tebliğler ve yönetmelikler hukuki süreçleri takip edenler için kritik önem taşıyor. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan bu içerikler, önemli yeniliklere ışık tutuyor. İşte 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete kararları ile ilgili detaylar…

RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?

Türkiye'nin gündemini belirleyen kararların duyurulduğu Resmi Gazete, 3 Ocak 2025 tarihli sayısıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Bugünkü sayıda yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler; çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık hizmetlerinden ticaret sektörüne kadar pek çok alanda yenilik ve düzenlemeleri içeriyor. Peki, 3 Ocak 2025 tarihli sayının öne çıkan başlıkları neler?

RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

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RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?

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RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?
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