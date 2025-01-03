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RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlar neler?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:13
3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete, ülke gündemindeki yerini alarak yeni düzenlemeler ve alınan kararlarla dikkat çekti. Ekonomi, eğitim ve çevre alanlarında yapılan değişiklikler, toplumun farklı kesimlerini doğrudan ilgilendirirken, yayımlanan tebliğler ve yönetmelikler hukuki süreçleri takip edenler için kritik önem taşıyor. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan bu içerikler, önemli yeniliklere ışık tutuyor. İşte 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete kararları ile ilgili detaylar…