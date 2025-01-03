RESMİ GAZETE KARARLARI 3 OCAK 2025: Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlar neler?

Türkiye'nin gündemini belirleyen kararların duyurulduğu Resmi Gazete, 3 Ocak 2025 tarihli sayısıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Bugünkü sayıda yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler; çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık hizmetlerinden ticaret sektörüne kadar pek çok alanda yenilik ve düzenlemeleri içeriyor. Peki, 3 Ocak 2025 tarihli sayının öne çıkan başlıkları neler?