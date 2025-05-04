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Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
06:55
Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!
4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları açıklandı. Yılın 354 günü yayımlanan gazetede bugün Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ilanı yayınlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda düzenlemenin yer aldığı Resmi Gazete'de günün dikkat çeken ilanı MEB'den geldi. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!