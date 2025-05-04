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Haberler Yaşam Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 06:55

Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları açıklandı. Yılın 354 günü yayımlanan gazetede bugün Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ilanı yayınlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda düzenlemenin yer aldığı Resmi Gazete'de günün dikkat çeken ilanı MEB'den geldi. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

Resmi Gazete, bayram ve özel günler dışında her gün düzenli olarak yayımlanıyor. resmi Gazete'de yer alan her düzenleme yürürlüğe giriyor. Sağlıktan eğitime, ekonomiden çevreye birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayılar paylaşılıyor. Peki, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları neler? İşte, detaylar...

Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

4 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

ANA STATÜLER

–– Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Espor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte, 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve atamaları!

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca; 2023 ve 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 09 - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır." ifadeleri yer aldı.