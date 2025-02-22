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Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
09:32
Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sevilen dizilerin yeni bölümleri ekranlardaydı. Zembilli, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul dizileri ekran başındaki izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Peki; 21 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total sıralaması ile dün gecenin reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar.