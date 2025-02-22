Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Zembilli, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Bir Zamanlar İstanbul gibi sevilen diziler, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, 21 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total reyting sıralamasında zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte, dün gecenin reyting birincisi ve detaylı sıralamalar…