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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:32

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sevilen dizilerin yeni bölümleri ekranlardaydı. Zembilli, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul dizileri ekran başındaki izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Peki; 21 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total sıralaması ile dün gecenin reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar.

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

21 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Zembilli, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Bir Zamanlar İstanbul gibi sevilen diziler, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, 21 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total reyting sıralamasında zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte, dün gecenin reyting birincisi ve detaylı sıralamalar…

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

21 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

21 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Cuma: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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