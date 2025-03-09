Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

8 Mart Cumartesi akşamının reyting sonuçları, Total, AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluşurken, her kategoride en çok izlenen yapımlar belli oldu. Hangi programın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, günün en fazla izlenen yapımı hangisi oldu? Reyting sıralamaları belli oldu mu?