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Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:22
Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
8 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri yapımların performansını öğrenen izleyiciler, reyting oranlarını Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip ediyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de ise O Ses Türkiye yayınlandı. Peki, 8 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ayrıntılar!