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Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:22

Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

8 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri yapımların performansını öğrenen izleyiciler, reyting oranlarını Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip ediyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de ise O Ses Türkiye yayınlandı. Peki, 8 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ayrıntılar!

Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

8 Mart Cumartesi akşamının reyting sonuçları, Total, AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluşurken, her kategoride en çok izlenen yapımlar belli oldu. Hangi programın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, günün en fazla izlenen yapımı hangisi oldu? Reyting sıralamaları belli oldu mu?

Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

8 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Dün akşam ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT1'de Gönül Dağı ve TV8'de O Ses Türkiye yayınlandı. Sonuçlar henüz belli olmadı. Geçen haftanın reytingi şöyleydi:

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Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

1 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG LİSTESİ

Gönül Dağı - TRT 1

Can Borcu - ATV

Piyasa - KANAL D

Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

1 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG LİSTESİ

Gönül Dağı - TRT 1

O ses Türkiye - TV8

Güldür Güldür Show - SHOW TV

Reyting sonuçları bekleniyor! Can Borcu, Gönül Dağı...8 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
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