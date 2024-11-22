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Haberler Yaşam Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: “Burası da oğluma mezar oldu”…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:35

Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: “Burası da oğluma mezar oldu”…

Rize'de geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın ailesinin heyelan korkusuyla köydeki evlerinden 2016 yılında ilçe merkezinde aldıkları eve taşındıkları öğrenildi. Evladını toprağa veren acılı anne yaşananlar hakkında konuştu. "Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da…"

İHA
Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: Burası da oğluma mezar oldu…

Geçtiğimiz salı günü Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın vefatından sonra ortaya çıkan detay kahretti.

Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: Burası da oğluma mezar oldu…

Çarşamba günü toprağa verilen Bayraktar'ın ailesinin Güzeltepe köyündeki evleri heyelan riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi. 2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldiği öğrenildi.

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Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: Burası da oğluma mezar oldu…

Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve biraz da kredi ile 2013 yılında teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi.

Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: Burası da oğluma mezar oldu…

Binalarının arka kısmındaki istinat duvarının çökmesi ile eve giren moloz yığınlarının altında kalan ailenin 35 yaşındaki oğulları Yakup Özcan Bayraktar hayatını kaybederken, ortaya çıkan bu detay herkesin yüreğini dağladı.

Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: Burası da oğluma mezar oldu…

"KÖYDEKİ EVİMİZDE DE HEYELANDAN KAÇTIK"

Köydeki evlerinde heyelandan korktukları, ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile, diğer oğullarının kiracı olduğu eve sığındı.

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