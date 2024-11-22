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Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: “Burası da oğluma mezar oldu”…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
12:35
Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: “Burası da oğluma mezar oldu”…
Rize'de geçtiğimiz günlerde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın ailesinin heyelan korkusuyla köydeki evlerinden 2016 yılında ilçe merkezinde aldıkları eve taşındıkları öğrenildi. Evladını toprağa veren acılı anne yaşananlar hakkında konuştu. "Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da…"