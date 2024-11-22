Rize’deki heyelanda kahreden detay! Evladını kaybeden acılı anne konuştu: “Burası da oğluma mezar oldu”…

Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve biraz da kredi ile 2013 yılında teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi.