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Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:44

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Star TV ekranlarında Sahipsizler 14. bölümü ile takip ediliyor. Çarşamba günleri seyirci ile buluşan dizinin başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaşıyor. Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesini anlatan dizide heyecan giderek artıyor. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Sahipsizler 14. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 5 Mart 2025 tarihli heyecanın giderek arttığı bu son bölümde, dizi takipçileri bir kez daha ekran başına geçerek, gelişmeleri büyük bir merakla izliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan yeni bölümde, izleyicileri sürükleyici anlar bekliyor. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE

5 Mart 2025 tarihli dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER KONUSU

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir.

Hikâye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başlar. Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala'nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır.

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin'in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya'nın tek oğlu Yavuz da Bala'ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder.

Yavuz'un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala'dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat'la kaçmayı başarır.

SAHİPSİZLER 14. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Mardin'den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla günbegün bir masal evine dönüştürürler.

Sırayla çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok güzel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık.