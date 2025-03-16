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Haberler Yaşam Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü
Giriş Tarihi: 16.03.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:44

Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

Sakarya'nın Kaynar ilçesindeki sazlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Kocaeli'ne sıçradı. Her iki bölgedeki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 12 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA
Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Arifağa mevkisindeki Kanlı Göl'de öğle saatlerinde sazlık alanın 2 farklı noktasında çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

ALEVLER KANDIRA'YA SIÇRADI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken kıvılcıklar rüzgarın da etkisiyle komşu il olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırlarına sıçradı.

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Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

Saat 16.00 sıralarında ilçenin Karaağaç ve Babalı mahalleleri arasında bulunan ağaçlık ve sazlık alanlar yanmaya başladı.

Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü

Kocaeli'den 40 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.