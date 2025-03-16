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Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü
Giriş Tarihi: 16.03.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
20:44
Sakarya’daki yangın Kocaeli’ye sıçradı! Alevler kontrol altına alındı: 12 hektar alan zarar gördü
Sakarya'nın Kaynar ilçesindeki sazlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Kocaeli'ne sıçradı. Her iki bölgedeki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 12 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.