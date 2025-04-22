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Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:22
Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının geride kalmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Inter yarı final biletini alırken, gözler karşılaşmaların tarihlerine çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl? İşte, detaylar...