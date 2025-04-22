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Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:22

Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının geride kalmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Inter yarı final biletini alırken, gözler karşılaşmaların tarihlerine çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl? İşte, detaylar...

Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Devlerin sahada olacağı karşılaşmalar için heyecan dorukta. Taraftarlar "UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?" sorularına yanıt ararken, bu karşılaşmaların final tarihi de gündeme geldi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte, detaylar...

Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

PSG, yarı finalde Arsenal ile karşılaşacak.

Inter ise yarı finalde Barcelona'yla mücadele edecek.

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Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?