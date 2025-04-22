Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Devlerin sahada olacağı karşılaşmalar için heyecan dorukta. Taraftarlar "UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl?" sorularına yanıt ararken, bu karşılaşmaların final tarihi de gündeme geldi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte, detaylar...