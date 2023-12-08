Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

Türkiye'nin gündemi bankacı Seçil Erzan'dı. İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan başta futbolcular olmak üzere işadamlarını dolandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgunun her detayı, şaşkınlık yarattı. Son olarak Seçil Erzan'ın 2 milyon dolar dolandırdığı iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker ile yaptığı konuşmaların ses kaydı ortaya çıktı. Çeviker çifti tarafından kaydedilen ses kayıtlarında Erzan'ın mağdurları nasıl kandırdığı anlaşıldı: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz!