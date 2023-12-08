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Haberler Yaşam Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…
Giriş Tarihi: 08.12.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 12:04

Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

Türkiye'nin gündemi bankacı Seçil Erzan'dı. İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan başta futbolcular olmak üzere işadamlarını dolandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgunun her detayı, şaşkınlık yarattı. Son olarak Seçil Erzan'ın 2 milyon dolar dolandırdığı iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker ile yaptığı konuşmaların ses kaydı ortaya çıktı. Çeviker çifti tarafından kaydedilen ses kayıtlarında Erzan'ın mağdurları nasıl kandırdığı anlaşıldı: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz!

DHA
Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

Bankacı Seçil Erzan'ın özel fon vurgunu Türkiye'yi sarstı! İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan başta futbolcular olmak üzere işadamlarını dolandırdı.

Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

2 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI!

Tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın mağdur ettiği isimler arasında iş insanı Bülent Çeviker ile emekli İngilizce öğretmeni eşi İnci Çeviker de vardı. Erzan'ın Çeviker çiftini tam 2 milyon dolar dolandırdığı anlaşıldı. Mahkeme dosyasında ise Seçil Erzan'ın Bülent Çeviker, emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen konuşmalar yer aldı. Kuşkulandıkları için Erzan'ın evlerine geldiği gün İnci Çeviker'in kaydettiği konuşmalarda Seçil Erzan'ın mağdurları nasıl kandırdığı ve ikna ettiği ortaya çıktı. İşte o ses kayıtları…

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Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

"ŞU TARİHTE 5 MİLYON DOLAR..."

İnci Çeviker: Seçil biz Cuma günü vadeyi uzatmasaydık, parayı alacaktık değil mi?

Erzan: Alacaktınız, Salı günü alacaktınız

İnci Çeviker: 3 milyon alacaktık değil mi?

Erzan: Evet

İnci Çeviker: Bu senin müşterilerinin fonuydu. Ondan sonra bitti değil mi?

Erzan: İşlem bitti, kapattılar.

İnci Çeviker: Biz nereye girdik.

Erzan: Bitmedi o işlemi uzattılar. O işlem devam ediyor.

Çeviker: Hoca da devam etmiş oldu. Öyle mi?

Erzan: O da devam etti tabii ki...

İnci Çeviker: Şimdi biz parayı alacak mıyız?

Erzan: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Rahat olun.

Bülent Çeviker: Rakam değişmeyecek, 5 milyon dolar…

Erzan: Evet çünkü vadeyi uzattık.

İnci Çeviker: Sen o zaman bize yeni bir kâğıt verecek misin?

Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

Erzan: Vereceğim tabii ki. Mevcut kâğıdın altına ısın kodu aynı, bakiyesini yazarım, kaşeler, imzalarım.

Bülent Çeviker: Resmi evrak alabiliyor muyuz?

Erzan: Bizim evrak ondan daha değerli. Resmi evrak dediğimiz o zaten. Bu sizin Çarşamba günü bankaya gidip alabileceğiniz de bir şey ama işlem vadesi bitene kadar oraya girdiğimizde o kadar kârı niye alıyoruz diye sorgulanır, sorun olur. İşlemin içinde gizli bir ısın kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyoruz.

İnci Çeviker: Resmi evrak alınacak olsa onu hoca alır sadece.

Erzan: O da almıyor. Almasına gerek yok. Çünkü bugüne kadar çok aldı gitti.

İnci Çeviker: O zaman antetli kağıda yaz. Şu tarihte 5 milyon falan diye. Ben uğrayıp alırım.

Seçil Erzan mağdurları işte böyle ikna etmiş! Ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para…

"SORUN ÇIKMAYACAK YÜZDE YÜZ EMİN OLUN!"
Konuşmanın devamı ise şöyle;

Erzan: Ben rahatım işlemlerde bir problem olmadığı için. Bülent Bey'in de kaygısını fark ettim.

Bülent Çeviker: Ben de aşırı derecede sinirler falan gitti. Haftaya Çarşamba geldiğimde yine şu şöyle oldu, böyle oldu gibi bir durum olmaz değil mi?

Erzan: Ben Çarşamba günü saat 16,00'dan sonra işlemi yapacağım. Alamazsam Perşembe günü saat 9'da yapmış olurum.

İnci Çeviker: Hemen hesabımıza geçecek mi?

Erzan: Aynı gün ödemeyi göndereceğim. Çarşamba günü geldiğinde aynı şey olmaz çünkü işlemin vadesi Çarşamba günü bitiyor zaten.

Bülent Çeviker: Geçen sefer ki de bitiyordu. Dedin ki böyle bir şey çıktı. Yeni bir şey…

Erzan: Şimdi işlemi kapattılar

Bülent Çeviker: Geçen hafta da kapatmışlardı.

Erzan: Ama sordular girer misiniz diye? Biz o zaman tamam demeseydik…

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