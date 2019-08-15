Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

Buluşmaya sürpriz bir isim daha katıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, kendisinin de bu buluşmadan haberdar olduğunu ve isminin Oğuzhan olması vesilesiyle bu anlamlı buluşmaya katıldığını belirtti. Şu an sadece 6 ailenin katılabildiği bu anlamlı buluşma, yapılan dua ve çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.