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Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

İki yıl önce 'de olan Piyade er 'ün cenazesi baba ocağı olan 'ın Zengen köyünde toprağa verilmişti. O cenaze töreninde oğlunun tabutunun başında konuşan baba Alaaddin Küçük, herkesi duygulandıran şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne mutlu bize ki, bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu" İşte Şehit Küçük'ün ailesi bugün bir başka onuru yaşadı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 15.08.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 17:27
Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

2017 yılında 'de olan Piyade Sözleşmeli Er 'ün ailesi, doğduktan sonra Oğuzhan ismi koyulan bebekler ve aileleri ile bir araya geldi.

Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

2017 yılında 'de Piyade Sözleşmeli Er olduktan sonra doğan bebeklerine Oğuzhan ismini veren aileler Antalya, Mersin ve 'ın çeşitli yerlerinden şehidin ailesinin ikamet ettiği Karaman merkeze bağlı Zengen köyüne geldi.

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Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

Birbirleriyle daha önce hiç tanışmayan 6 aile bu vesile ile tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Duygulandıran anıların paylaşıldığı buluşma, şehidin adına verilen yemek ile devam etti.

Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

Ardından şehidin babası Alaattin Küçük, minik Oğuzhanları ata bindirdi. Duygulu anlar yaşayan baba, bunun 'Bir ölür bin diriliriz' demenin vuku bulmuş hali olduğunu söyledi.

Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada

Buluşmaya sürpriz bir isim daha katıldı. AK Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, kendisinin de bu buluşmadan haberdar olduğunu ve isminin Oğuzhan olması vesilesiyle bu anlamlı buluşmaya katıldığını belirtti. Şu an sadece 6 ailenin katılabildiği bu anlamlı buluşma, yapılan dua ve çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada
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