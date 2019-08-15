Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada
Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada
İki yıl önce Hakkari'de şehit olan Piyade er Oğuzhan Küçük'ün cenazesi baba ocağı olan Karaman'ın Zengen köyünde toprağa verilmişti. O cenaze töreninde oğlunun tabutunun başında konuşan baba Alaaddin Küçük, herkesi duygulandıran şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne mutlu bize ki, bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu" İşte Şehit Küçük'ün ailesi bugün bir başka onuru yaşadı.