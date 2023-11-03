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Haberler Yaşam Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!
Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:00

Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

Özel bir bankanın Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcu ve teknik adamların da yer aldığı isimleri dolandırdığı fon vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Bankanın hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Banka itibarının zedelendiğini iddia etmişse de, bu kadar insanın mağdur edilmesine yol açan Seçil Erzan'a yılın bankacısı ödülünü vererek kendi itibarını zedelemiştir. Tarafıma hasmane tavır sergilediler. Esas mağdur benim" diyerek banka ve banka yöneticileri hakkında iftira suçundan şikayetçi oldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

Özel bir banka müdürü Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırmıştı. Özel banka, Seçil Erzan'dan şikâyetçi olan eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak ve tercüman Mert Çetin'i vergi kaçakçılığıyla suçladı.

Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

Erzan'ın dolandırdığı isimler arasında yer alan ve bankanın hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, basın açıklamasında bulundu.

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Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

İnan, söz konusu bankayla 20 yıldır çalışmış olduğunu, bankanın ve yöneticilerinin hasmane tavırlarla mesnetsiz bir şekilde hakkında şikayette bulunduğunu basın yoluyla öğrendiğini dile getirdi. Bankanın kendilerini mağduriyetine sebebiyet verdiğini ortada olduğunu söyleyen İnan, "Zararlarımızı zararlarımızı ve mağduriyetimizi gidermek yerine bu tip gerçeklikle ilgisi olmayan ve mesnetsiz bir şikayeti tamamen hasmane tavırlarla yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

GEREKLİ HUKUKİ YOLLAR BAŞVURUYORUZ
"Bu süreçte bütün ödemelerini banka şubesi içinde ve bankanın kurumsal fon hesabına yaptım " diyen İnan, muhatabının ilgili banka olduğunu dile getirdi. "Nitekim bana, paranın bankanın kurumsal fon hesabına yatırıldığına dair bankanın ıslak imzalı ve kaşeli belgeleri verildi.

Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması: Eski futbolcu düğmeye bastı!

Buna rağmen yaptığımız şikayet kapsamında BDDK soruşturma izni vermedi. Bu karara karşı hukuki yollara başvurup iptal davası açtık. Banka yöneticileri hakkında BDDK'nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle verilen takipsizlik kararına da itiraz ettik. Gerekli tüm hukuki yollara başvuruyoruz" diyen İnan, kendisinin bu süreçte mağdur olduğunun açık olduğunu kaydetti.

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