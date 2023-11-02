Haberler Yaşam Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması! Eski futbolcu harekete geçti!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:48

Selçuk İnan’a tefecilik suçlaması! Eski futbolcu harekete geçti!

Özel bir bankanın Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcu ve teknik adamların da yer aldığı isimleri dolandırdığı fon vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Bankanın hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Banka itibarının zedelendiğini iddia etmişse de, bu kadar insanın mağdur edilmesine yol açan Seçil Erzan'a yılın bankacısı ödülünü vererek kendi itibarını zedelemiştir. Tarafıma hasmane tavır sergilediler. Esas mağdur benim" diyerek banka ve banka yöneticileri hakkında iftira suçundan şikayetçi oldu.