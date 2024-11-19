Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
10:32
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!
Beyoğlu'nda geçen yıl meydana gelen korkunç olayda Mustafa P. İsimli şahıs kendi aralarında tartışan Mehmet Eray B ve Kevser Belinay Ç'ye müdahale etmek isteyince tartışma çıktı. Kendisine "sana ne sen ne karışıyorsun" diyen Mehmet Eray B'ye sinirlenen Mustafa P. Mehmet Eray'ın kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı. Kız arkadaşını kurtarmak için ateş eden Mehmet Eray B. Mustafa isimli şahsı sırtından vurdu. Kan donduran anların ise görüntüleri ortaya çıktı…