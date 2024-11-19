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Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:32

Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda geçen yıl meydana gelen korkunç olayda Mustafa P. İsimli şahıs kendi aralarında tartışan Mehmet Eray B ve Kevser Belinay Ç'ye müdahale etmek isteyince tartışma çıktı. Kendisine "sana ne sen ne karışıyorsun" diyen Mehmet Eray B'ye sinirlenen Mustafa P. Mehmet Eray'ın kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı. Kız arkadaşını kurtarmak için ateş eden Mehmet Eray B. Mustafa isimli şahsı sırtından vurdu. Kan donduran anların ise görüntüleri ortaya çıktı…

DHA
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda geçen yıl 15 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı.

Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Bu sözlere sinirlenen Mustafa P., cebinden çıkarttığı bıçakla Kevser Belinay Ç.'nin arkasından sarılarak boğazına bıçak dayadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, erkek arkadaşı Mehmet Eray B.'ye "beni kurtar" diye bağırdı.

Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye belinden çıkardığı silahı doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Mustafa P. kaçmaya çalıştı, Mehmet Eray B. ise onu kovalamaya başladı. Mehmet Eray B. Mustafa P.'nin önüne geçerek onu silahla sırtından yaraladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı sırtından vurdu: O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı!

SIRTINDAN VURULDU

Yaralanan Mustafa P. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa P. ameliyat edildikten sonra sonra taburcu edildi.

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