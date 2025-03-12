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SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:52
SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?
Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir süre önce bazı sigara markalarında 8 TL'lik bir fiyat artışı yaşanmıştı. Şimdi de başka markalarda benzer zamların geldiği bildiriliyor. Yapılan açıklamalara göre bir sigara grubu daha fiyat artışı yaşadı. Bu artışlarla birlikte güncel sigara fiyatları için araştırmalar yoğunlaştı. Peki, 12 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?