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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:52

SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir süre önce bazı sigara markalarında 8 TL'lik bir fiyat artışı yaşanmıştı. Şimdi de başka markalarda benzer zamların geldiği bildiriliyor. Yapılan açıklamalara göre bir sigara grubu daha fiyat artışı yaşadı. Bu artışlarla birlikte güncel sigara fiyatları için araştırmalar yoğunlaştı. Peki, 12 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yapılan son zammın ardından, 12 Mart 2025 itibarıyla başka markalarda da artış yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan artış şimdi başka sigara gruplarına da yansıdı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı ve en ucuz sigatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar.

SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 12 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 88 TL; en ucuzu ise 74 lira oldu.

SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI 12 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.