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Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 08:03

Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

Son dakika haberi: Mersin'de 2016'da evinden kaçırıldıktan sonra darp edilerek ölüme terk edilen Furkan Coşkun olayında 4 sanığın, 'yalancı tanıklar' vasıtasıyla cinayet suçlamasından sıyrıldıkları ortaya çıktı. Furkan Coşkun'un yaşadığını gören tanıkların ifadeleriyle sadece kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza verilen 4 sanık arasındaki Ekrem Kaşıkçı'nın cezaevinden çıktıktan sonra "Genç mahkum ile yüzleşme" başlıklı Youtube yayınına katıldığı, "Nabzı atıyor muydu muamma" diyerek olayın detaylarını anlattığı ortaya çıktı. O dönem tanıklık yapan isimler ile sanıklar arasındaki irtibatın tespit edilmesiyle 9 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

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Kerim CENGİL
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Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

Son dakika haberi... Mersin'de 9 Ekim 2016'da gece saat 02:45 sıralarında evinden kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un 10 yıldır süren sır perdesi aralanıyor. O dönem yürütülen soruşturmada evinden Coşkun'u kaçıran şüpheliler İsmail Binici, Ekrem Kaşıkçı, Sezgin Gümüş ve Özhan Büyük gözaltına alınmış, Coşkun bulunamamıştı. Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 sanık hakkında yalnızca "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından mahkûm edilmiş, bu kararlar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti.

Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

Ancak olay sonrasında Furkan Coşkun'un cesedine ulaşılamamış ve bazı tanıkların Coşkun'un olay tarihinden sonra canlı gördüklerini iddia etmesi üzerine, kasten öldürme suçlaması yönünden yürütülen soruşturmalarda üst üste takipsizlik kararları verilmişti.

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Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

CEZAEVİNDEN ÇIKIP YOUTUBE YAYININDA OLAYI ANLATMIŞ

Sanıklardan Ekrem Kaşıkçı'nın cezaevinden çıktıktan sonra 7 Mayıs 2022 tarihinde katıldığı YouTube yayını, soruşturmanın en kritik kırılma noktalarından birini oluşturdu. Kaşıkçı, canlı yayında Furkan Coşkun'u kaçırıp darp ettiklerini açıkça itiraf ederken, kayıp gencin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu ve en son kendi yanlarında görüldüğünü dile getirdi. Sanığın yayında kullandığı; mağduru darp edip o halde bıraktıklarını, öldürmediklerini ancak bıraktıklarında nabzının atıp atmadığının dahi muamma olduğunu belirten ifadeleri, dosyadaki cinayet şüphesini yeniden somut hale getirdi.

"NABZI ATIYOR MUYDU, MUAMMA"

YouTube yayınında olayın nasıl geliştiğini anlatan Ekrem Kaşıkçı, "Gel gelelim, bu çocuğu aldık. Bir güzel vurduk. Ha biz bıraktığımızda nabzı atıyor muydu? Muamma" ifadelerini kullandı. Coşkun'un yıllardır bulunamamasına da değinen Kaşıkçı, "Domuz mu yedi, karga mı yedi, kurt mu yedi bilmiyoruz" sözleriyle genç adamın akıbeti hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Kaşıkçı, Furkan Coşkun'un en son kendileriyle birlikte olduğunu öne sürerek, "En son görüntüsü bizde abi. Ondan sonrasını Allah bilir" dedi. Yayında kendisine yöneltilen pişmanlık sorusuna da yanıt veren Kaşıkçı, Furkan Coşkun'un yaptıklarını hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Kaşıkçı, "Allah pişmanlık vermesin ama hak etti" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılması talimatı ve Furkan Coşkun'un annesinin başvuruları doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen detaylı HTS ve iletişim incelemelerinde, geçmişte Furkan Coşkun'u olay tarihinden sonra canlı gördüklerini iddia ederek soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına yol açan tanıklar Ahmet Baştagül, Hakan Gündüz, Mustafa Metin Şahin ve Gökhan Çelik ile olayın asıl şüphelileri arasında yoğun bir iletişim ve irtibat trafiği saptandı.

Ayrıca kayıp gencin sosyal medya hesaplarında 9 Ekim 2016 tarihinden bu yana tek bir paylaşım dahi yapılmadığı tespit edildi. Ortaya çıkarılan HTS bağlantıları ve yeni deliller üzerine 9 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

Düzenlenen operasyonlarda Muğla Fethiye'de yakalanan İsmail Binici, İslahiye T Tipi Cezaevinden getirilen Ekrem Kaşıkçı, Mersin'de ikamet eden Sezgin Gümüş, Hakan Gündüz, Ahmet Baştagül ve Gökhan Çelik ile İzmir'de yakalanan Burcu Karakuş Yıldız gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma, cinayetin tüm faillerini ve cesedin saklandığı yeri ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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