Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

CEZAEVİNDEN ÇIKIP YOUTUBE YAYININDA OLAYI ANLATMIŞ

Sanıklardan Ekrem Kaşıkçı'nın cezaevinden çıktıktan sonra 7 Mayıs 2022 tarihinde katıldığı YouTube yayını, soruşturmanın en kritik kırılma noktalarından birini oluşturdu. Kaşıkçı, canlı yayında Furkan Coşkun'u kaçırıp darp ettiklerini açıkça itiraf ederken, kayıp gencin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu ve en son kendi yanlarında görüldüğünü dile getirdi. Sanığın yayında kullandığı; mağduru darp edip o halde bıraktıklarını, öldürmediklerini ancak bıraktıklarında nabzının atıp atmadığının dahi muamma olduğunu belirten ifadeleri, dosyadaki cinayet şüphesini yeniden somut hale getirdi.

"NABZI ATIYOR MUYDU, MUAMMA"

YouTube yayınında olayın nasıl geliştiğini anlatan Ekrem Kaşıkçı, "Gel gelelim, bu çocuğu aldık. Bir güzel vurduk. Ha biz bıraktığımızda nabzı atıyor muydu? Muamma" ifadelerini kullandı. Coşkun'un yıllardır bulunamamasına da değinen Kaşıkçı, "Domuz mu yedi, karga mı yedi, kurt mu yedi bilmiyoruz" sözleriyle genç adamın akıbeti hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Kaşıkçı, Furkan Coşkun'un en son kendileriyle birlikte olduğunu öne sürerek, "En son görüntüsü bizde abi. Ondan sonrasını Allah bilir" dedi. Yayında kendisine yöneltilen pişmanlık sorusuna da yanıt veren Kaşıkçı, Furkan Coşkun'un yaptıklarını hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Kaşıkçı, "Allah pişmanlık vermesin ama hak etti" ifadelerini kullandı.