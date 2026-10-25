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Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü
Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 08:03
Son Dakika | 10 yıl önce kaçırılan Furkan hakkında yeni detaylar: Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü
Son dakika haberi: Mersin'de 2016'da evinden kaçırıldıktan sonra darp edilerek ölüme terk edilen Furkan Coşkun olayında 4 sanığın, 'yalancı tanıklar' vasıtasıyla cinayet suçlamasından sıyrıldıkları ortaya çıktı. Furkan Coşkun'un yaşadığını gören tanıkların ifadeleriyle sadece kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza verilen 4 sanık arasındaki Ekrem Kaşıkçı'nın cezaevinden çıktıktan sonra "Genç mahkum ile yüzleşme" başlıklı Youtube yayınına katıldığı, "Nabzı atıyor muydu muamma" diyerek olayın detaylarını anlattığı ortaya çıktı. O dönem tanıklık yapan isimler ile sanıklar arasındaki irtibatın tespit edilmesiyle 9 şüpheli yeniden gözaltına alındı.